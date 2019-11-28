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    IFFHS признала Месси лучшим плеймейкером 2019 года

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Лучшим признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 299 очков.

    Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне (85 очков), третьим хавбек Эден Азар (55 очков), выступавший в 2019 году за «Челси» и «Реал».

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    • Для Месси это уже четвертая подобная награда в карьере. Ранее он признавался лучшим плеймейкером в 2015, 2016 и 2017 годах.

    Лучшие плеймейкеры 2019 года:

    1. Лионель Месси («Барселона») — 299 очков
    2. Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 85
    3. Эден Азар («Челси»/«Реал») — 55
    4. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 46
    5. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 32
    6. Душан Тадич («Аякс») — 30
    7. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») — 25
    8. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») — 21
    9. Антуан Гризманн («Атлетико»/«Барселона») — 20
    10. Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») — 17. 0

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