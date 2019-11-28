«Ливерпуль» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью дома с(1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в группе E.

Неаполитанцы вышли вперед на 21-й минуте, когда Дрис Мертенс отозвался на заброс из глубины поля и отправил мяч в дальний угол ворот «красных». Перед самым перерывом Джеймс Милнер завершил сольный проход мощным ударом в ближний угол — голкипер спас гостей.

После перерыва шанс был у Роберто Фирмино, который после ошибки голкипера на выходе пробил по воротам, но Калиду Кулибали вынес мяч с линии ворот.

Мерсисайдцы все-таки дожали соперника на 65-й минуте: Деян Ловрен выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в сетку ворот. В дальнейшем «красные» продолжали давить, но вырвать победу не удалось.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 10 очков и лидирует в группе E, опережая «Наполи» на одно очко. Семь пунктов в активе «Зальцбурга» и одно — у «Генка».