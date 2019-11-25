Куртуа: Ни о каком реванше перед матчем с ПСЖ не думаем

Вратарь «Реала»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре «Реал» уступил в Париже со счетом 0:3. «Реал» выйдет в плей-офф в случае победы, или если не выиграет «Брюгге».

«Нет, ни о каком реванше мы не думаем. В первом матче с "ПСЖ" мы многому научились. Тогда мы сыграли очень слабо, но с тех пор заметно прогрессировали.

Сейчас просто хотим хорошо сыграть против сильного соперника, ставящего перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Нужно доказать, что у нас приличная команда.

Ко всем матчам я готовлюсь одинаково. На таком уровне забивать умеет любой нападающий. У "ПСЖ" действительно прекрасная атака, и к противостоянию с ней нужно быть готовым.

Нужно начать хорошо играть с первой же минуты и не повторять своих прошлых ошибок. Уверен, зрителей ждет отличное шоу с первой секунды до 95-й минуты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» уже вышел в 1/8 финала и обеспечит себе первое место, если не проиграет. 0