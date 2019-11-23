«Барселона» нацелена на Кейна и Киммиха

По данным Mundo Deportivo,намерена усилить сразу несколько позиций в ближайшие трансферные окна.

Так, среди игроков, занимающих амплуа правого защитника, у «блаугранас» на примете имеется два представителя Бундеслиги — Йозуа Киммих из «Баварии» и Лукас Клостерманн из «РБ Лейпциг».

Кроме того, в январе форварду каталонцев Луису Суаресу будет 33 года. На его место в клубе рассматривают также две основные кандидатуры — Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед».

Также «Барса» продолжает работать над поисками будущей замены для Жерара Пике. На позицию центрбека клуб может подписать Николу Миленковича из «Фиорентины» и защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. 0