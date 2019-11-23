«Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Гонсало Игуаин
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Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Хозяева могли выйти вперед уже на 17-й минуте, но Муса Бэрроу не смог реализовать пенальти. На 56-й минуте бергамцы все-таки добились своего — отличился Робин Гозенс.
«Старую синьору» спас Гонсало Игуаин, который забил голы на 74-й и 82-й минутах.
Уже в компенсированное время Игуаин ассистировал Пауло Дибале, поставившему победную точку.
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (35 очков), а «Аталанта» — шестое (22 очка). 0