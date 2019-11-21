Салах и Робертсон пропустят матч против «Кристал Пэлас»

Футболисты «Ливерпуля»не помогут команде в матче 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

По информации источника, египтянин и шотландец не успевают восстановиться после травм, из-за которых они пропустили игры своих национальных сборных.

Также ожидается, что Юрген Клопп не сможет рассчитывать на защитника Жоэля Матипа, который испытывает проблемы с коленом.

Отмечается, что к тренировкам в общей группе «красных» вернулись полузащитники Джордан Хендерсон и Джердан Шакири. Имеет шанс выйти на поле и защитник Джо Гомес, который пропускал матч сборной Англии.

Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ состоится в субботу, 23 ноября. 0