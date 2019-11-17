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    Куман: Выход на Евро-2020 — отличный результат для сборной Нидерландов

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    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года после отборочного матча с Северной Ирландией (0:0).

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Как команда, мы всегда хотим большего и лучшего. Выход на Евро-2020 — отличный результат. Мы сумели добиться этого в группе с отличными соперниками, такими как национальная команда Германии, и хитрыми противниками, такими как Северная Ирландия. Здорово, что мы прошли квалификацию.

    Я счастлив и горжусь командой, но теперь мы можем забыть этот матч. Нидерланды должны больше атаковать, но у нас ещё есть время найти решения, чтобы улучшить игру команды», — приводит слова Кумана NOS.

    В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией. Матч состоятся 19 ноября и начнутся в 22:45 мск.

    Отметим, что «оранжевые» квалифицировались на крупный международный турнир впервые с 2014 года, когда сборная принимала участие в чемпионате мира в Бразилии. С того момента Нидерланды пропустили Евро-2016 и ЧМ-2018. 0

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