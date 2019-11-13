«Барселона» обыграла «Картахену» в товарищеском матче

Жерар Пике
«Барселона»
Все собранные от поединка финансовые средства будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения, которое произошло в Мурсии.
Напомним, что в сентябре этого года регион пострадал от аномально высокого уровня осадков. Вследствие природного катаклизма пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и даже не обошлось без жертв.
Товарищеский матч
«Картахена» — «Барселона»
Голы: 0:1 — 64 Карлес Перес, 0:2 — 88 Мендес«Картахена»: Эстеве, Айяла (Агуэро, 46), Андухар (Розелли, 46), Фусиле (Исмаэль Мартинес, 44; Carrillo, 57), Vera (Алекс Мартин, 46), Верса (Морено, 46), де Вега (Араужо, 46), Хара (Vera, 46; Koke, 85), Соррилья (Siafá, 32; де Камарго, 57), Uriel (Хурадо, 57), Sanz (Пинто, 46)«Барселона»: Нето, Морер (Гильем Жайме, 46), Араухо (Мингеса, 67), Пике (Брандарис, 37), Серджи Роберто (Мончу, 37), Карлес Перес (Абе, 76), Пуч (Сарсанедас, 67; Хандро Орельяна, 73), Дембеле (Кольядо, 46), Аленья, Фирпо (Акьеме, 46), Хави Дельгадо (Мендес, 67)