«Барселона» обыграла «Картахену» в товарищеском матче

В рамках благотворительного товарищеского поединкаобыграласо счетом 2:0. Клуб является представителем третьего испанского дивизиона.

Все собранные от поединка финансовые средства будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения, которое произошло в Мурсии.

Напомним, что в сентябре этого года регион пострадал от аномально высокого уровня осадков. Вследствие природного катаклизма пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и даже не обошлось без жертв.