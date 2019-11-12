Лэмпард ввел штрафы в «Челси»

Главный тренерввел штрафы для игроков, сообщает FourFourTweet.

За опоздание на тренировку предусмотрен штраф в 20 тысяч фунтов. На 10 тысяч евро игрока оштрафуют, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

Минимальный штраф — 1 тысяча фунтов. Такую сумму футболист заплатит, если у него зазвонит телефон в столовой или во время собрания команды, а также, если он появится в день матча или выезда команды не в клубной атрибутике.

За опоздание на командные собрания за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.

«Челси» после 12 матчей АПЛ занимает третье место, имея в активе 26 очков. 0