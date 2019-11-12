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    Лэмпард ввел штрафы в «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ввел штрафы для игроков, сообщает FourFourTweet.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    За опоздание на тренировку предусмотрен штраф в 20 тысяч фунтов. На 10 тысяч евро игрока оштрафуют, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

    Минимальный штраф — 1 тысяча фунтов. Такую сумму футболист заплатит, если у него зазвонит телефон в столовой или во время собрания команды, а также, если он появится в день матча или выезда команды не в клубной атрибутике.

    За опоздание на командные собрания за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.

    «Челси» после 12 матчей АПЛ занимает третье место, имея в активе 26 очков. 0

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