стал чемпионом МЛС 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграласо счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас. У канадской команды забил Джоузи Алтидор.

Таким образом, «Сиэтл» во второй раз в своей истории выиграл чемпионат MLS. Свое первое чемпионство команда оформила в 2016 году, в финале турнира также обыграв «Торонто» (0:0, 5:4 пен.).

