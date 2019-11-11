Капелло: Роналду три года никого не обводит

Итальянский специалистподдержал решение главного тренеразаменить нападающегов матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).

«Прямо сейчас Роналду играет плохо, и решение заменить его было верным. Для этого требуется характер, но в итоге это принесло Сарри победу. Тот факт, что Криштиану не сел на скамейку запасных и нагрубил тренеру, не делают картину произошедшего лучше для него.

Ты должен быть чемпионом и тогда, когда тебя меняют, а не только когда все хорошо. Сейчас Роналду играет не лучшим образом, а Дибала находится в отличной форме.

Правда в том, что Роналду не обводит никого уже три года. Я помню, как раньше он проходил соперников, оставляя их не у дел. Сейчас такое не происходит, в то время как Дуглас Коста и Дибала преуспевают в этом аспекте игры», — цитирует Капелло Sky Sport Italia. 0