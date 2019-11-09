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    «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Тамбов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяевами уже на 7-й минуте. Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Бьорн Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу.

    На 53-й минуте Мелкадзе на фланге обокрал Козлова, после чего Георгий ворвался в штрафную «Ростова», сблизился с вратарём и пробил точно в дальний угол ворот, сравняв счет.

    А на 70-й минуте последовал заброс к штрафной «Ростова», Мелкадзе из-под Козлова головой сделал скидку к лицевой, Килин догнал мяч и вырезал передачу в центр, откуда Обухов беспрепятственно головой пробил точно в цель.

    После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

    «Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.

    В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».

    РПЛ. 16-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 1:2 (1:0)
    Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0). Мелкадзе, 52 (1:1). Обухов, 71 (1:2)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Глебов, Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 86), Килин, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78)Предупреждения: Осипенко, 33. Костюков, 41. Сигурдарсон, 56. Хаджикадунич, 60. Мелкадзе, 64. Ойеволе, 82
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