«Ростов» — «Тамбов»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 16-го тура Российской премьер-лигиодержал гостевую победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт хозяевами уже на 7-й минуте. Потеряли тамбовчане мяч на своей половине поля, Байрамян с правого фланга сделал подачу в центр штрафной, Бьорн Сигурдарсон здорово открылся между двух защитников и головой пробил точно под дальнюю штангу.

На 53-й минуте Мелкадзе на фланге обокрал Козлова, после чего Георгий ворвался в штрафную «Ростова», сблизился с вратарём и пробил точно в дальний угол ворот, сравняв счет.

А на 70-й минуте последовал заброс к штрафной «Ростова», Мелкадзе из-под Козлова головой сделал скидку к лицевой, Килин догнал мяч и вырезал передачу в центр, откуда Обухов беспрепятственно головой пробил точно в цель.

После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».