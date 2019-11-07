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    СМИ: «Краснодар» намерен зимой продать четырех легионеров

    Футбол Трансферы Футбол России Краснодар
    «Краснодар» намерен провести чистку состава, продав зимой четырех легионеров. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Юнес Намли
    Юнес Намли

    По данным источника, команду могут покинуть датский хавбек Юнес Намли, бразильский полузащитник Кайо Панталеан, защитник из Исландии Йон Гудни Фьолусон и представляющий Эквадор защитник Кристиан Рамирес.

    Отмечается, что список из этих игроков уже был передан агентам с просьбой постараться найти для них новые клубы.

    В текущем сезоне Намли провел 10 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу, в активе Кайо два матча, на счету Фьолусона семь игр, а Рамирес отыграл 12 матчей в чемпионате России. 0

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