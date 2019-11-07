СМИ: «Краснодар» намерен зимой продать четырех легионеров

Юнес Намли
globallookpress.com
По данным источника, команду могут покинуть датский хавбек Юнес Намли, бразильский полузащитник Кайо Панталеан, защитник из Исландии Йон Гудни Фьолусон и представляющий Эквадор защитник Кристиан Рамирес.
Отмечается, что список из этих игроков уже был передан агентам с просьбой постараться найти для них новые клубы.
В текущем сезоне Намли провел 10 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу, в активе Кайо два матча, на счету Фьолусона семь игр, а Рамирес отыграл 12 матчей в чемпионате России. 0