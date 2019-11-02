«Динамо» — «Ахмат»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы московскогои грозненскогона матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Мбенг.

Встреча состоится сегодня, 2 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14:00 мск.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0