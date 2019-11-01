Ларссон: Четыре мяча в двух матчах — это невероятно

Нападающий «Спартака»дал оценку победе в 1/8 финала Кубка России над «Ростовом» (2:1). В матче с ростовской командой он оформил дубль.

«Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать», — сказал Ларссон в эфире клубного YouTube-канала.

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта 2020 года. 0