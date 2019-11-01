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    Ларссон: Четыре мяча в двух матчах — это невероятно

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    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон дал оценку победе в 1/8 финала Кубка России над «Ростовом» (2:1). В матче с ростовской командой он оформил дубль.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

    Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать», — сказал Ларссон в эфире клубного YouTube-канала.

    В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта 2020 года. 0

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