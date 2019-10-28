Рахимич: «Армейцы» скоро вернутся на победный путь

Бывший полузащитник, который ранее выступал за, дал комментарий касательно результатов последних матчей команды. Он считает, что скоро «армейцы» вернут себе уверенность в себе и одержат долгожданную победу.

«ЦСКА в кризисе? Если смотреть по результату, то, наверное, соглашусь. А если посмотреть по игре, то нет. ЦСКА в каждой игре создает много моментов. С тем же "Ференцварошем" создали уйму моментов, но мяч просто не шел в ворота. Почему-то никак не получается забить. К сожалению, в футболе бывают такие полосы. Но уверен, что армейцы скоро вернутся на тот победный путь, к которому все привыкли.

Влашич не в форме? Когда вся команда не в форме, то и ее лидер будет таким, не все получается… Я не скажу, что он плохо играет, просто тоже, как и остальные партнеры, не может забить гол.

Чалов не забивает 600 минут, но ему надо забить один мяч, и все снова пойдет, как и раньше. Но такое случается, к сожалению. Одна победа — и ЦСКА снова будет в строю», — цитирует Рахимича Sports24. 0