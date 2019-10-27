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    «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом

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    В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1.

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    Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).

    За «Удинезе» гол забил Стефано Окака (11). Отметим, что на 32-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Николаса Опоку.

    По итогам встречи «Аталанта» поднялась на третье место в таблице Серии А, набрав 20 очков, а «Удинезе» идет тринадцатым, у него 10 очков.

    В параллельных играх «Наполи» в гостях сыграл вничью со СПАЛом — 1:1. Гости открыли счет уже на 9-й минуте — отличился польский форвард Аркадиуш Милик. Спустя 7 минут Ясмин Куртич сравнял счет.

    Еще в одном матче очки поделили «Торино» и «Кальяри» — 1:1. На гол Наитан Нандеса на 40-й минуте туринцы ответили мячом Симоне Дзадзы (69-я минута). 0

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