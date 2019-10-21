«Ман Сити» готов сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Рахим Стерлинг
globallookpress.com
«Горожане» собираются заключить с футболистом соглашение на улучшенных для игрока условиях, согласно которому Стерлинг будет получать 450 тысяч фунтов в неделю. Это позволит Рахиму стать самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.
Свой действующий контракт (до 2023 года) Стерлинг заключил в ноябре 2018-го. По нему он зарабатывает почти 300 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две передачи. 0