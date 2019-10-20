«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Хозяева открыли счет в матче уже на 3-й минуте. Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.
На 35-й минуте Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.
Это был первый официальный матч «Динамо» при новом главном тренере — Кирилле Новикове.
«Краснодар» с 27 матчами занимает третье место в таблице РПЛ. В следующем туре «быки» примут дома «Оренбург».
«Динамо» с 11 очками занимает 15-е место. 27 октября бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА.
РПЛ. 13-й тур
«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:1 (1:1)
Голы: Морозов, 3 (1:0). Мартынович, 35 (1:1)«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Рыков (Евгеньев, 78), Плиев, Морозов, Каборе, Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Шиманьски (Кардозу, 82), Рауш, Игбун«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вилена, Олссон (Камболов, 72), Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76), Намли (Фернандеш, 66)Предупреждения: Спаич, 17. Берг, 32. Игбун, 33. Рыков, 45+1. Каборе, 54. Нойштедтер, 72. Рауш, 81. Сулейманов, 87