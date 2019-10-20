«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскоена своем поле сыграло вничью с(1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче уже на 3-й минуте. Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.

На 35-й минуте Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.

Это был первый официальный матч «Динамо» при новом главном тренере — Кирилле Новикове.

«Краснодар» с 27 матчами занимает третье место в таблице РПЛ. В следующем туре «быки» примут дома «Оренбург».

«Динамо» с 11 очками занимает 15-е место. 27 октября бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА.