Семак решил забыть победу над «Ростовом» и готовиться к Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита»поделился эмоциями после крупной победы над «Ростовом» в 13-м туре чемпионата России.

«Игра получилась, особенно первый тайм. Смогли забить быстрый мяч. В целом, хорошо подготовились к этому матчу эмоционально, готовы были дать бой. Выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч и почти не ошибались впереди.

Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась. Ребята — молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей. Времени не так много, будем готовиться к Лиге чемпионов, где нас ждет сложный выездной матч. Эту игру забыли, готовимся к следующей.

Конечно, не ожидали, что "Ростов" пропустит так много. Мы стараемся побеждать в каждом матче, особенно дома. Количества забитых мячей никто не может предположить. Сегодня много создавали, много реализовали.

"Ростов" силен в быстрых атаках, много прессингует и вынуждает соперника играть через центральную зону. Важно было забить первыми, не пропустить, не ошибаться и не терять мяч в развитии атак, потому что "Ростов" очень силен в этом компоненте. К сожалению, один пропустили. Во втором тайме небезупречно играли в защите.

В раздевалку заходили руководители, поздравляли Дзюбу. Поздравили Артема с этим хет-триком, всю команду с прекрасной победой. Каждый внес свою лепту. Дзюба провел прекрасный матч. Не каждому удается забить в одной игре три мяча, да еще и записать на свой счет результативные передачи. Это здорово, мы очень рады», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0