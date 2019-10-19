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    Семак решил забыть победу над «Ростовом» и готовиться к Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после крупной победы над «Ростовом» в 13-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Игра получилась, особенно первый тайм. Смогли забить быстрый мяч. В целом, хорошо подготовились к этому матчу эмоционально, готовы были дать бой. Выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч и почти не ошибались впереди.

    Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась. Ребята — молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей. Времени не так много, будем готовиться к Лиге чемпионов, где нас ждет сложный выездной матч. Эту игру забыли, готовимся к следующей.

    Конечно, не ожидали, что "Ростов" пропустит так много. Мы стараемся побеждать в каждом матче, особенно дома. Количества забитых мячей никто не может предположить. Сегодня много создавали, много реализовали.

    "Ростов" силен в быстрых атаках, много прессингует и вынуждает соперника играть через центральную зону. Важно было забить первыми, не пропустить, не ошибаться и не терять мяч в развитии атак, потому что "Ростов" очень силен в этом компоненте. К сожалению, один пропустили. Во втором тайме небезупречно играли в защите.

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