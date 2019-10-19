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    «Лацио» спас матч с «Аталантой»

    «Лацио» — «Аталанта»: счет матча 3:3, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Лацио Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках восьмого тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле спас матч «Аталантой» (3:3), проигрывая после первого тайма 0:3.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    В первом тайме римляне пропустили три мяча. У «Аталанты» дубль сделал нападающий Луис Муриэль.

    Однако во второй половине «орлята» сумели отыграться. Два мяча в ворота соперника отправил форвард Чиро Иммобиле, чей точный удар на второй добавленной минуте позволил «Лацио» уйти от поражения.

    «Аталанта» упустила шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Ювентусом» и осталась на третьем месте в Серии А. «Лацио» занимает шестую позицию.

    Чемпионат Италии. Серия А 8-й тур
    «Лацио» — «Аталанта» — 3:3 (0:3)
    Голы: Муриэль, 23 (0:1). Муриэль, 28 (0:2). Гомес, 37 (0:3). Иммобиле, 69 — с пенальти (1:3). Корреа, 70 (2:3). Иммобиле, 90+2 — с пенальти (3:3)«Лацио»: Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Лулич, Пароло (Габаррон, 46), Луис Альберто, Марушич (Катальди, 46), Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Кьер, 74), Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Малиновский, Пашалич (де Рон, 60), Фройлер, Гомес, Муриэль (Иличич, 66)Предупреждения: Марушич, 27. Пароло, 33. Лулич, 49. Голлини, 58. Толой, 60. Милинкович-Савич, 80. Иммобиле, 90+3
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