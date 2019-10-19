«Лацио» — «Аталанта»: счет матча 3:3, обзор голов

В рамках восьмого тура итальянской Серии Ана своем поле спас матч(3:3), проигрывая после первого тайма 0:3.

В первом тайме римляне пропустили три мяча. У «Аталанты» дубль сделал нападающий Луис Муриэль.

Однако во второй половине «орлята» сумели отыграться. Два мяча в ворота соперника отправил форвард Чиро Иммобиле, чей точный удар на второй добавленной минуте позволил «Лацио» уйти от поражения.

«Аталанта» упустила шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Ювентусом» и осталась на третьем месте в Серии А. «Лацио» занимает шестую позицию.