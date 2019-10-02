Гаджиев оценил уровень «Зенита» и «Бенфики» перед матчем ЛЧ

Бывший тренерподелился ожиданиями от предстоящего матчаво втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды. Все будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки.

Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У "Зенита" будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков», — цитируют Гаджиева «Известия».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» состоится сегодня, 2 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 0