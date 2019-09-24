ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 22:59
    • Месси в шестой раз признан игроком года по версии ФИФА
  • 22:35
    • Клопп — тренер года по версии ФИФА
  • 00:27
    • Клопп: Кто не любит «Ливерпуль» — у того нет сердца!
  • 23:09
    • Меган Рапино — игрок года ФИФА у женщин
  • 22:57
    • Джил Эллис из сборной США — тренер года ФИФА у женщин
    Все новости спорта

    Клопп: Кто не любит «Ливерпуль» — у того нет сердца!

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лига чемпионов Тоттенхэм Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с речью после вручения ему премии The Best.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    На награду лучшему тренеру года по версии ФИФА также претендовали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    «Я должен поблагодарить многих людей. Начну со своей семьи, которая, вероятно, сидит дома и смотрит телевизор.

    Никто не ждал этого двадцать лет назад, десять лет назад, пять лет назад, возможно, и четыре года назад.

    И насколько все близко. [Обращаясь к Почеттино:] Маурисио, мы выиграли тот самый матч. Поэтому я здесь, а ты нет. Таков футбол.

    Но мы прекрасно знаем, какую невероятную работу проделал ты, какую невероятную работу проделал Пеп [Гвардиола], как и многие другие тренеры.

    Я должен сказать "спасибо" своему потрясающему клубу, "Ливерпулю". Кто нас не любит... У того нет сердца!

    Ладно, это неправда, можете любить и другие клубы. Должен сказать "спасибо" владельцам, которые собрали для меня потрясающую команду.

    Ну и отдельно я должен поблагодарить свою команду. Как тренер ты можешь быть хорош только так, как хороша твоя команда.

    Потенциал команды — это одно, а вот реализовать его — дело другое. Я горд руководить такой бандой игроков.

    Да, конечно, это индивидуальная награда, но я нахожусь здесь благодаря поддержке многих людей. И мы с вами, очевидно, на приятной стороне жизни. Прошлое было хорошим, настоящее тоже, надеюсь, и будущее будет им.

    Но многие люди не здесь находятся в совершенно другом положении. И я хочу объявить, что стал членом семьи Common Goal. Некоторые об этом знают, но не все. Кто не знает — погуглите», — цитирует Клоппа Sports.ru.

    Common Goal — некоммерческая организация, основанная при поддержке футболиста «МЮ» Хуана Маты, которая призывает перечислять 1% от зарплаты на помощь нуждающимся. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»
  • Вчера в 15:03
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Вильярреал»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидеры конференций проведут результативную встречу
  • «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?
  • «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Кто будет ближе к зоне вылета?
  • «Верона» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА сыграет на выезде со СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Сибири», ЦСКА победил в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 сентября Вчера в 22:260
  • 20:14
    • «Ак Барс» на выезде уступил «Сибири»
  • 15:00
    • Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова
  • 00:56
    • Никитин: В конце матча со СКА глупостей наделали
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Краснодаром» Вчера в 02:260
  • Экспресс дня

  • Воспользуется ли «Хоффенхайм» усталостью «Вольфсбурга»?
  • 2.96
    •
  • 00:40
    • Рапино: У нас есть уникальная возможность менять мир к лучшему
  • 00:01
    • Российские волейболисты проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ
  • 23:45
    • Венгр Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться КрыховякаПобеда «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:230
  • 23:23
    • Бьельса и игроки «Лидса» — обладатели приза fair play от ФИФА
  • 21:53
    • «Йокерит» обыграл «Локомотив» в Ярославле
  • 21:33
    • «Северсталь» обыграла рижское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие