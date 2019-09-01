«Атлетико» — «Эйбар»: счет матча 3:2, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Жоау Фелиш (27-я минута) и Витоло (52). Победный гол на 90+1-й минуте встречи забил Томас Парти.

За «Эйбар» мячи на свой счет записали Шарлес (9) и Анайц Арбилья (19).

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Примеры с 9 очками. У команды три победы в трех матчах. Эйбар — 18-й с 1 очком.