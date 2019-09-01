«Атлетико» — «Эйбар»: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Жоау Фелиш (27-я минута) и Витоло (52). Победный гол на 90+1-й минуте встречи забил Томас Парти.
За «Эйбар» мячи на свой счет записали Шарлес (9) и Анайц Арбилья (19).
«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Примеры с 9 очками. У команды три победы в трех матчах. Эйбар — 18-й с 1 очком.
Примера. 3-й тур
«Атлетико» — «Эйбар» — 3:2 (1:2)
Голы: Шарлес, 7 (0:1). Арбилья, 19 (0:2). Жоау Феликс, 27 (1:2). Витоло, 52 (2:2). Партей, 90 (3:2)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Диегу Коста, Лемар (Рикельме, 78), Жоау Феликс (Партей, 84)«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Арбилья, Техеро, Диоп, Альварес (Оливейра, 55), Экспосито, Педро Леон (Корреа, 86), Орельяна, Инуи, Шарлес (Кике, 63)Предупреждения: Инуи, 4. Орельяна, 15. Дмитрович, 69