Рамос: Неймар — в тройке лучших футболистов мира

Капитанзаявил, чтоявляется одним из лучших игроков мира, но не стал комментировать возможный переход бразильца в мадридский клуб.

«Неймар находится в тройке лучших игроков мира. Но говорить о возможных трансферах — это неуважение к этому великому клубу. Такие слухи всегда ходят вокруг "Реала", особенно когда открыто трансферное окно. Но игроки должны быть холодны к подобным разговорам», — сказал Рамос, которого цитирует Marca.

Также капитан «Реала» прокомментировал возможный уход Кейлора Наваса:

«Он один из лучших вратарей в мире. "Реалу" нужны два великих вратаря. Я бы хотел, чтобы Навас остался».

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» ведут переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара. 0