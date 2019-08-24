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    «Милан» предлагает 42 млн евро за Корреа

    Трансферы Атлетико Милан
    La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что «Милан» сделал новое предложение мадридскому «Атлетико» по футболисту Анхелю Корреа. Теперь «россонери» оценивают игрока в 42 млн евро.

    Анхель Корреа
    Анхель Корреа

    Отмечается, что «красно-черные» также предложили определенные условия, которые могут заинтересовать представителей «матрасников». «Дьяволы» решили отдать 30% с продажи Корреа в случае переезда футболиста в Милан.

    На данный момент «Атлетико» занят переговорами по Родриго из «Валенсии». Успех этой сделки повлияет на решение мадридского клуба по Анхелю Корреа.

    За 4 года, проведенных в «Атлетико», Корреа провел 188 матчей. На счету хавбека 30 голов и 28 результативных передач. 0

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