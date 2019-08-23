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    Антон Миранчук хотел бы поиграть в «Валенсии» с Черышевым

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил о желании попробовать силы в сильном европейском чемпионате.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут — знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнерами.

    Но чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом.

    Если смотреть на мой потенциал, то вижу себя в "Валенсии" или в клубах первой пятерки-семерки чемпионата Германии, где хороший футбол.

    Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном. Мануэл Фернандеш всегда нам говорил: "уезжайте при любой возможности", потому что там все по-другому — футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос», — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе. 0

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