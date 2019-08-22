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    Сулейманов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

    Футбол России Сборная России
    РФС огласил состав молодежной сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    Вызов в сборную получили 23 футболиста.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Юрий Горшков («Чертаново» ), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»).

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а встреча Болгарии и России пройдет 10 сентября в Софии. 0

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