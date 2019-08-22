Сулейманов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

РФС огласил состав молодежнойна матчи квалификации чемпионата Европы-2021 против

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Вызов в сборную получили 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Чертаново» ), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а встреча Болгарии и России пройдет 10 сентября в Софии. 0