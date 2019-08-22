«Брага» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Ушла атака хозяев на правый край, Эсгаю без помех прострелил в центр штрафной, у Новайша удар не получился, но отскок мяча пришёлся к дальней штанге, где свой момент не упустил Рикарду Орта, коленом отправивший мяч в ворота.

Ответный матч пройдет в Москве на «Открытие Арене» 29 августа.