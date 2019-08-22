«Брага» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Спартак»
Единственный мяч был забит на 74-й минуте. Ушла атака хозяев на правый край, Эсгаю без помех прострелил в центр штрафной, у Новайша удар не получился, но отскок мяча пришёлся к дальней штанге, где свой момент не упустил Рикарду Орта, коленом отправивший мяч в ворота.
Ответный матч пройдет в Москве на «Открытие Арене» 29 августа.
Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Первый матч
«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0 (0:0)
Гол: Р.Орта, 74«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Сантуш (Витор Тормена, 64), Секейра, А.Орта (Мурило, 85), Пальинья, Франсержиу (Жоау Новаиш, 46), Эдуарду, Паулинью, Р.Орта«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Шюррле, З.Бакаев, Понсе, Мирзов (Мельгарехо, 63)Предупреждения: Гулиев, 26. Жоау Новаиш, 51. Джикия, 78. З.Бакаев, 90+1