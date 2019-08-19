ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миши БатшуайиТрансферный дайджест. 13 — 19 августа
  • 22:00
    • Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА
  • 23:30
    • Ничушкин стал игроком «Колорадо»
  • 21:51
    • Рибери согласился перейти в «Фиоренитну»
  • 18:21
    • Льоренте надеется на предложение от «Манчестер Юнайтед»
  • 17:49
    • Икарди не перейдет в «Монако»
    Все новости спорта

    Тиль: В перерыве Кононов был немного зол

    Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Гус Тиль
    Гус Тиль

    «Первая половина игры была не такой хорошей. В основном играли за счет забросов вперед. Но во втором тайме удалось показать хороший футбол. Мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча.

    В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, с которыми было сложно бороться.

    Тренер сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали, заиграв через короткие передачи. В итоге мы заслужили эту победу.

    В Голландии нет такой атмосферы. Даже у больших команд. Даже в "Фейеноорде" не испытывал такого.

    Дубль Жиго? Пожалуй, голы Самюэля были в духе бойцовской игры. Он с Джикией борец. Они проявили себя и в обороне, и в атаке. Это закономерно», — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Тиль. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»
  • 16/08/2019 в 02:09
    •
  • Прогноз
  • «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага
  • 1.59
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Шанхай СИПГ» в финал Кубка Китая?
  • «Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Продолжит ли «Клуж» собирать «скальпы» фаворитов?
  • «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • «Темная лошадка» ЛАСК вновь выстрелит в Лиге чемпионов
  • ЛАСК — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу Футбол Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России«Железнодорожники» оказались сильнее «Динамо» в шестом туре РПЛ Вчера в 23:380
  • 14:32
    • ПСЖ готовит «Ювентусу» предложение по Пауло Дибале
  • 14:22
    • Федор Чалов обратился к болельщикам ЦСКА
  • 14:13
    • УЕФА назначила судей на матч «Олимпиакос» — «Краснодар»
    Даниил Медведев Теннис Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5СМИ — о победе Даниила Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати 11:340
  • Экспресс дня

  • Что принесет дерби на «Открытие Арене»?
  • 3.28
    •
  • 23:46
    • Ещенко: Второй тайм прошел под нашу диктовку
  • 23:16
    • Тиль: В перерыве Кононов был немного зол
  • 23:00
    • Жиго: Можно сказать, что первый гол — это интуиция
    «Реал» уверенно победил без всех своих новичков Футбол «Реал» вернулся к себе прежнемуРеакция прессы на матч «Сельта» — «Реал» 03:200
  • 13:53
    • Карл-Хайнц Румменигге доволен арендой Коутиньо
  • 13:42
    • Коутиньо прокомментировал свой переход в «Баварию»
  • 13:33
    • Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие