Тиль: В перерыве Кононов был немного зол

Полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Первая половина игры была не такой хорошей. В основном играли за счет забросов вперед. Но во втором тайме удалось показать хороший футбол. Мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча.

В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, с которыми было сложно бороться.

Тренер сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали, заиграв через короткие передачи. В итоге мы заслужили эту победу.

В Голландии нет такой атмосферы. Даже у больших команд. Даже в "Фейеноорде" не испытывал такого.

Дубль Жиго? Пожалуй, голы Самюэля были в духе бойцовской игры. Он с Джикией борец. Они проявили себя и в обороне, и в атаке. Это закономерно», — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Тиль. 0