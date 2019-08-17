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    «Спартак» подписал Кутателадзе

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    Новичком московского «Спартака» стал грузинский нападающий Николоз Кутателадзе.

    Николоз Кутателадзе
    Николоз Кутателадзе

    Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

    18-летний футболист будет выступать за «Спартак» под номером «13».

    «18-летний грузинский игрок получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской "Спарте", а затем обучался в академиях "Лилля" и "ПСЖ". Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов», — сообщает официальный сайт «Спартака».

    Сообщается, что форвард пока дебютирует за молодежную команду «красно-белых» — в матче против ЦСКА. 0

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