«Спартак» подписал Кутателадзе

Новичком московскогостал грузинский нападающий

Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

18-летний футболист будет выступать за «Спартак» под номером «13».

«18-летний грузинский игрок получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской "Спарте", а затем обучался в академиях "Лилля" и "ПСЖ". Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов», — сообщает официальный сайт «Спартака».

Сообщается, что форвард пока дебютирует за молодежную команду «красно-белых» — в матче против ЦСКА. 0