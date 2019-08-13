ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаСекрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
  • 19:48
    • «Марсель» разорвал контракт с Рами из-за шоу «Форт Боярд»
  • 19:17
    • Егоров: Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
  • 18:58
    • Чемпионка Европы Мстиева дисквалифицирована на восемь лет
  • 17:11
    • «Барселона» предложит 100 миллионов евро и Коутиньо за Неймара
  • 16:35
    • Рибери хотел бы зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год
    Все новости спорта

    «Марсель» разорвал контракт с Рами из-за шоу «Форт Боярд»

    Марсель Лига 1 Футбол Франции Курьезы Между тем Календарь Лиги 1
    Французский «Марсель» разорвал соглашение с защитником Адилем Рами из-за нарушения игроком контрактных обязательств, сообщает L’Equipe.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    20 мая после победы над «Тулузой» (5:2) в матче 37-го тура Лиги 1 «Марсель» проводил тренировку, но Рами на нее не явился.

    Игрок сказал тренеру Руди Гарсия, возглавлявшему тогда «Марсель», что ему нужно поехать в Париж по семейным обстоятельствам, но вместо этого отправился в Приморскую Шаранту — департамент на западе Франции.

    Там футболист принял участие в съемках телеигры «Форт Боярд». Эпизод вышел в эфир 29 июня. Рами в том числе поучаствовал в борьбе в грязи, несмотря на то, что на тот момент был травмирован.

    В руководстве «Марселя» поступок Рами назвали «грубым нарушением».

    Напомним, что провансальской командой руководит экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Анонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона»
  • 10/08/2019 в 04:30
    •
  • Прогноз
  • «Порту» — «Краснодар»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что АПОЭЛ покажет «Карабаху» в Баку?
  • «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Марибор» не проиграет в Тронхейме?
  • «Русенборг» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Отыграется ли «Динамо» Киев против «Брюгге»?
  • «Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней 01:450
  • 13:47
    • Роналду рассказал об отличиях между ним и Месси
  • 13:03
    • «Бавария» арендовала у «Интера» Перишича
  • 10:17
    • ЦСКА может приобрести нападающего «Интера»
    Фрэнк Лэмпард Футбол «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводовМанкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ Вчера в 15:580
  • Экспресс дня

  • Как сложится игра в Португалии?
  • 2.78
    •
  • 20:17
    • Нигматуллин: Нельзя недооценивать «Тун» перед ответным матчем
  • 19:57
    • Егоров: Даудов подошел к арбитру Сухому, чтобы его обезопасить
  • 19:38
    • «Трактор» победил «Магнитку», выиграв Кубок губернатора
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России Вчера в 22:280
  • 10:01
    • Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
  • 17:23
    • СМИ: «Реал» отказался от покупки Погба
  • 16:52
    • Названа дата следующего боя Фьюри
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие