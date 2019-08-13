«Марсель» разорвал контракт с Рами из-за шоу «Форт Боярд»

Французскийразорвал соглашение с защитникомиз-за нарушения игроком контрактных обязательств, сообщает L’Equipe

20 мая после победы над «Тулузой» (5:2) в матче 37-го тура Лиги 1 «Марсель» проводил тренировку, но Рами на нее не явился.

Игрок сказал тренеру Руди Гарсия, возглавлявшему тогда «Марсель», что ему нужно поехать в Париж по семейным обстоятельствам, но вместо этого отправился в Приморскую Шаранту — департамент на западе Франции.

Там футболист принял участие в съемках телеигры «Форт Боярд». Эпизод вышел в эфир 29 июня. Рами в том числе поучаствовал в борьбе в грязи, несмотря на то, что на тот момент был травмирован.

В руководстве «Марселя» поступок Рами назвали «грубым нарушением».

Напомним, что провансальской командой руководит экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. 0