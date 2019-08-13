«Порту» — «Краснодар»: счет матча 2:3, обзор голов

В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионоводержал гостевую победу над(3:0) и вышел в следующий раунд соревнований.

Кубанцы открыли счет уже на 3-й минуте матча. Магомед-Шапи Сулейманов от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, далее скидка мяча пошла на дальний угол вратарской, откуда Тони де Вильена с лёта пробил точно в цель.

На 14-й минуте Сулейманов в контрвыпаде «быков» добежал до штрафной «Порту», Маркесин выдвинулся на встречу, но лишь для того, чтобы после удара Шапи пропустить мяч между ног.

Счет стал крупным на 34-й минуте. Ещё одна быстрая контратака прошла у «быков», Магомед-Шапи Сулейманов с правого края резко сместился к центру и из-под защитника положил мяч в дальний угол — Маркесин не дотянулся.

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Португальцы отквитали один мяч на 57-й минуте. Теллес с левого края вырезал подачу в штрафную, Зе Луиш выиграл воздух и пробил головой в противоход Сафонову.

А на 76-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Португальцы провели быструю атаку, Корона дошёл до штрафной и сделал передачу на Луиса Диаса, тот убрал мяч в сторону и мощно зарядил в дальний угол — Сафонов не дотянулся.

Уйти от поражения за оставшееся время «Порту» не сумел.

В первом матче «Краснодар» уступил на своем пол со счетом 0:1, но по сумме двух матчей, за счет голов на выезде, российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».