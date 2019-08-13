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    «Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов

    «Порту» — «Краснодар»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» одержал гостевую победу над «Порту» (3:0) и вышел в следующий раунд соревнований.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Кубанцы открыли счет уже на 3-й минуте матча. Магомед-Шапи Сулейманов от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, далее скидка мяча пошла на дальний угол вратарской, откуда Тони де Вильена с лёта пробил точно в цель.

    На 14-й минуте Сулейманов в контрвыпаде «быков» добежал до штрафной «Порту», Маркесин выдвинулся на встречу, но лишь для того, чтобы после удара Шапи пропустить мяч между ног.

    Счет стал крупным на 34-й минуте. Ещё одна быстрая контратака прошла у «быков», Магомед-Шапи Сулейманов с правого края резко сместился к центру и из-под защитника положил мяч в дальний угол — Маркесин не дотянулся.

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    Португальцы отквитали один мяч на 57-й минуте. Теллес с левого края вырезал подачу в штрафную, Зе Луиш выиграл воздух и пробил головой в противоход Сафонову.

    А на 76-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Португальцы провели быструю атаку, Корона дошёл до штрафной и сделал передачу на Луиса Диаса, тот убрал мяч в сторону и мощно зарядил в дальний угол — Сафонов не дотянулся.

    Уйти от поражения за оставшееся время «Порту» не сумел.

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    • В первом матче «Краснодар» уступил на своем пол со счетом 0:1, но по сумме двух матчей, за счет голов на выезде, российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Порту» (Португалия) — «Краснодар» (Россия) — 2:3 (0:3)
    Голы: Вилена, 3 (0:1). Сулейманов, 13 (0:2). Сулейманов, 34 (0:3). Зе Луиш, 57 (1:3). Диас, 76 (2:3)«Порту»: Марчесин, Саравия (Зе Луиш, 37), Пепе, Маркано, Теллес, Корона (Абубакар, 86), Диас, Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Урибе, 49), Накадзима, Марега«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Кабелла (Стоцкий, 80), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73)Предупреждения: Камболов, 39. Вилена, 45. Марега, 53. Урибе, 61. Стоцкий, 82. Зе Луиш, 90+5. Спаич, 90+5
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