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    Карпин: Лучше отправиться на Запад, чем перейти в более статусный клуб РПЛ

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что у нападающего Элдора Шомуродова не будет головокружения от успехов, несмотря на хорошую прессу.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    24-летний игрок сборной Узбекистана в 4 встречах чемпионата России забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

    «На сегодняшний день — не должна. Элдор — очень скромный, рассудительный, адекватный парень, с холодной головой. Правильно оценивает то, что сейчас происходит.

    Правда, что недавно на него выходил ЦСКА? Это не ко мне вопрос. Не знаю, кто там на кого выходил… Мне об этом ничего не известно.

    Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в "Ростове". А потом, если поступит такое предложение, то лучше отправиться на Запад, чем перейти в более статусный клуб РПЛ.

    Конечно, в европейский гранд попасть непросто. Но можно начинать и с более скромной команды, а дальше пытаться пробиваться наверх.

    В общем-то, всегда выступаю за прогресс молодых игроков, за то, чтобы они выходили на новый уровень», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0

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