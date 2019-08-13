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    «Тоттенхэм» готов увеличить Эриксену зарплату

    Футбол Англии Тоттенхэм
    Руководство «Тоттенхэма» готово предложить датскому полузащитнику Кристиану Эриксену новый контракт, сообщает Daily Mail.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    По информации источника, по новому соглашению еженедельная зарплата Эриксена может увеличиться с 80 тысяч фунтов до 200 тысяч. Нынешний контракт игрока истекает летом 2020 года, поэтому уже через год он может покинуть клуб бесплатно.

    Однако даже если Эриксен согласится на подписание нового контракта со «шпорами», то он будет настаивать на включении в соглашение адекватной фиксированной суммы выкупа.

    Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За время выступлений в лондонском клубе датский хавбек поучаствовал в 277 матчах и отметился 66 забитыми мячами. 0

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