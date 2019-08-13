«Аякс» — ПАОК: счет матча 3:2, обзор голов

Амстердамскийодержал домашнюю победу над греческим(3:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости — отличился голландский хавбек Диего Бисесвар. На 32-й минуте «Аякс» мог сравнять счет, но Душан Тадич не смог переиграть с «точки» вратаря греков.

На 43-й минуте «Аякс» получил право на еще один пенальти и Тадич на этот раз успешно обыграл голкипера Александроса Пасхалакиса.

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На 79-й минуте аргентинский защитник хозяев Николас Тальяфико вывел «Аякс» вперед, а на 85-й минуте амстердамцы заработали еще один пенальти, который реализовал Душан Тадич.

Окончательный счет был установлен на третьей компенсированной минуте, когда Диего Бисесвар оформил дубль, поразив ворота «Аякса».

Первый матч завершился вничью — 2:2. В четвертом раунде отбора Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с кипрским АПОЭЛом. ПАОК продолжит выступление в Лиге Европы.