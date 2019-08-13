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    • «Аякс» обыграл ПАОК и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов
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    «Аякс» обыграл ПАОК и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов

    «Аякс» — ПАОК: счет матча 3:2, обзор голов

    Лига чемпионов Аякс ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Амстердамский «Аякс» одержал домашнюю победу над греческим ПАОКом (3:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли гости — отличился голландский хавбек Диего Бисесвар. На 32-й минуте «Аякс» мог сравнять счет, но Душан Тадич не смог переиграть с «точки» вратаря греков.

    На 43-й минуте «Аякс» получил право на еще один пенальти и Тадич на этот раз успешно обыграл голкипера Александроса Пасхалакиса.

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    На 79-й минуте аргентинский защитник хозяев Николас Тальяфико вывел «Аякс» вперед, а на 85-й минуте амстердамцы заработали еще один пенальти, который реализовал Душан Тадич.

    Окончательный счет был установлен на третьей компенсированной минуте, когда Диего Бисесвар оформил дубль, поразив ворота «Аякса».

    Первый матч завершился вничью — 2:2. В четвертом раунде отбора Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с кипрским АПОЭЛом. ПАОК продолжит выступление в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Аякс» (Голландия) — ПАОК (Греция) — 3:2 (1:1)
    Голы: Бисесвар, 23 (0:1). Тадич, 43 — с пенальти (1:1). Тальяфико, 79 (2:1). Тадич, 85 — с пенальти (3:1). Бисесвар, 90+4 (3:2)Нереализованный пенальти: Тадич, 32 (вратарь)«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек (де Вит, 89), Марин (Дест, 46), Нерес (Хюнтелар, 78)ПАОК: Пасхалакис, Креспо, Лео Матос, Ф.Варела, Яннулис, Бисесвар, Эль-Каддури, Пелкас (Свидерски, 63), Эсити (Мишич, 83), Акпом, Лео Жаба (Лимниос, 71)Предупреждения: Мартинес, 26. Пелкас, 30. Эль-Каддури, 51. Пасхалакис, 55. Дест, 61. Яннулис, 65. Лео Матос, 85. Онана, 90+4. Креспо, 90+5. Лимниос, 90+5
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