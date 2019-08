«Тоттенхэм» усилился хавбеком молодежной сборной Англии

Полузащитник «Фулхэма»продолжит карьеру в лондонском, сообщает клубная пресс-служба

По информации Sky Sports, стороны согласовали трансфер 19-летнего игрока молодежной сборной Англии за 25 миллионов фунтов и 5 миллионов в качестве бонусов.

В обратную сторону отправился полузащитник Джошуа Онома на правах аренды.

Кроме того, лондонский клуб арендовал аргентинского полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на сезон, в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока.

Сообщается, что аренда обойдется «Тоттенхэму» в 16 млн евро, а опция выкупа составит около 60 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 32 матча в чемпионате Испании, забив 9 голов и сделав 6 голевых передач.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D