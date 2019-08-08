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    «Тоттенхэм» усилился хавбеком молодежной сборной Англии

    Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Трансферы Календарь АПЛ
    Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон продолжит карьеру в лондонском «Тоттенхэме», сообщает клубная пресс-служба.

    Райан Сессеньон
    Райан Сессеньон

    По информации Sky Sports, стороны согласовали трансфер 19-летнего игрока молодежной сборной Англии за 25 миллионов фунтов и 5 миллионов в качестве бонусов.

    В обратную сторону отправился полузащитник Джошуа Онома на правах аренды.

    Кроме того, лондонский клуб арендовал аргентинского полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на сезон, в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока.

    Сообщается, что аренда обойдется «Тоттенхэму» в 16 млн евро, а опция выкупа составит около 60 млн евро.

    В прошлом сезоне хавбек провел 32 матча в чемпионате Испании, забив 9 голов и сделав 6 голевых передач.

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