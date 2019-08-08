Луческу не планирует тренировать киевское «Динамо»

Бывший главный тренеропроверг информацию, согласно которой его могут пригласить в

Мирча Луческу ФК «Зенит» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" — это неправда», — цитирует Луческу Football.ua.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне под руководством главного тренера Александра Хацкевича уступили на выезде «Брюгге» (0:1). 0