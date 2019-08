Экс-капитан «Челси» подписал контракт с «Кристал Пэлас»

Бывший капитанпродолжит свою карьеру в, сообщает пресс-служба «стекольщиков».

Отмечается, что 33-летний футболист присоединился к «орлам» в статусе свободного агента, а его контракт будет рассчитан на два года. Летом 2019 года он покинул «синих», клуб не стал продлевать с ним контракт.

«Я счастлив оказаться здесь, я думаю, что это — хорошая возможность продолжить карьеру в премьер-лиге и выступать за сильную, интересную команду. Здесь собраны талантливые игроки, и я с нетерпением жду нового вызова», — сказал Кэхилл.

Ранее он также защищал цвета «Болтона», «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Астон Виллы». В минувшем сезоне Кэхилл принял участие всего в восьми матчах «аристократов» во всех турнирах.

📝 Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC