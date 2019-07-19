«Атлетико» требует еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

Мадридскийнаправил письмо представителям Ла Лиги, чтобы заставитьвыплатить еще 80 млн евро за переход. Об этом пишет Goal.com.

Отмечается, что заявление руководства «Атлетико» касательно трансфера Гризманна направлено как в комитет Ла Лиги, так и Федерацию футбола Испании. Кроме того, представители «матрасников» намерены отправить запрос в ФИФА, хотя ранее там заявляли, что организация не в праве решать эти вопросы.

Таким образом, в следующий четверг состоится заседание по этому делу. Процесс может затянуться, поскольку в комитете Ла Лиги много представителей от обоих клубов.

«Атлетико» хочет, чтобы «Барса» выплатила 200 млн евро. Именно такая сумма была указана в графе с минимальными отступными за игрока, и она действовала до 1 июля текущего года. «Матрасники» же обвиняют «каталонцев в том, что те договорились с французом еще в начале весны. 0