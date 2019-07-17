«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

Давид Сильва
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Дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг, еще авторами голов стали Давид Сильва и 20-летний нападающий Лукас Нмеча, забивший с 11-метровой отметки.
За проигравших на 26-й отличился полузащитник Марк Ноубл с пенальти.
В финальном матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», накануне разгромившим «Ньюкасл» в другом полуфинале (4:0).
«Вест Хэм» сыграет с «сороками» в матче за третье место. Обе встречи пройдут 20 июля в Шанхае.
Премьер-Лига Азия Трофи-2019. Китай. 1/2 финала
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 4:1 (2:1)
Голы: Нобл, 26 (0:1). Сильва, 33 (1:1). Нмеча, 36 — с пенальти (2:1). Стерлинг, 60 (3:1). Стерлинг, 72 (4:1)«Манчестер Сити»: Браво, Данилу (Уокер, 62), Ляпорт (Стоунс, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Хэрвуд-Беллис, Бернабе (Сане, 46), Сильва (Де Брейне, 46), Нмеча (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Р.Эрнандес (Алейкс Гарсия, 69), Поведа (Стерлинг, 46)«Вест Хэм»: Роберто, Диоп, Райс (Санчес, 46), Фредерикс (Крессуэлл, 63), Джонсон (Сабалета, 63), Огбонна (Рид, 71), Нобл (Обианг, 63), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Хав.Эрнандес, 46)