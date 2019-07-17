«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу надсо счетом 4:1 в полуфинальном матче подготовительного турнира «Азия Трофи».

Дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг, еще авторами голов стали Давид Сильва и 20-летний нападающий Лукас Нмеча, забивший с 11-метровой отметки.

За проигравших на 26-й отличился полузащитник Марк Ноубл с пенальти.

В финальном матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», накануне разгромившим «Ньюкасл» в другом полуфинале (4:0).

«Вест Хэм» сыграет с «сороками» в матче за третье место. Обе встречи пройдут 20 июля в Шанхае.