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    «Манчестер Сити» вышел в финал «Азия Трофи»

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 4:1 в полуфинальном матче подготовительного турнира «Азия Трофи».

    Давид Сильва
    Давид Сильва

    Дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг, еще авторами голов стали Давид Сильва и 20-летний нападающий Лукас Нмеча, забивший с 11-метровой отметки.

    За проигравших на 26-й отличился полузащитник Марк Ноубл с пенальти.

    В финальном матче турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», накануне разгромившим «Ньюкасл» в другом полуфинале (4:0).

    «Вест Хэм» сыграет с «сороками» в матче за третье место. Обе встречи пройдут 20 июля в Шанхае.

    Премьер-Лига Азия Трофи-2019. Китай. 1/2 финала
    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 4:1 (2:1)
    Голы: Нобл, 26 (0:1). Сильва, 33 (1:1). Нмеча, 36 — с пенальти (2:1). Стерлинг, 60 (3:1). Стерлинг, 72 (4:1)«Манчестер Сити»: Браво, Данилу (Уокер, 62), Ляпорт (Стоунс, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Хэрвуд-Беллис, Бернабе (Сане, 46), Сильва (Де Брейне, 46), Нмеча (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Р.Эрнандес (Алейкс Гарсия, 69), Поведа (Стерлинг, 46)«Вест Хэм»: Роберто, Диоп, Райс (Санчес, 46), Фредерикс (Крессуэлл, 63), Джонсон (Сабалета, 63), Огбонна (Рид, 71), Нобл (Обианг, 63), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Хав.Эрнандес, 46)
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