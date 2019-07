Сборнаявыиграла у командыв финале Кубка Америки со счетом 3:1.

Среди прочих чемпионом Южной Америки стал также ветеран-защитник Дани Алвес.

Для экс-игрока «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и ПСЖ этот титул стал уже 40-м в карьере игрока.

Из них 36 титулов защитник выиграл с клубами, еще 4 — с национальной командой. Это рекорд среди всех футболистов в истории.

