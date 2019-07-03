Официально: «Атлетико» купил Фелиша за 126 миллионов евро

объявил о трансфере португальского нападающего

В своем Twitter «Атлетико» опубликовал видеоролик с представлением Фелиша. О сроках контракта пока не сообщается.

Сумма трансфера составила 126 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Этот трансфер стал самым дорогим в истории «Атлетико».

Фелиш стал четвертым самым дорогим футболистом в истории после Неймара, Килиана Мбаппе и Филиппе Коутиньо.

Прошлый сезон был для 19-летнего Фелиша дебютным во взрослом футболе. В составе «Бенфики» он провел 26 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

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