Гол Руни спас «Ди Си Юнайтед» от поражения

на своем поле сыграл вничью св матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.

На 19-й минуте полузащитник гостей Ник Делеон открыл счет. Сравняли результат хозяева благодаря бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйну Руни, который на 92-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар.

Для англичанина это уже 10-й гол в этом сезоне МЛС.

В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» занимает второе место, «Торонто» идет седьмым.

