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    «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов-2018/19

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига чемпионов Ливерпуль Тоттенхэм Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19, одержав в финальном матче победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на первой минуте. В ворота «Тоттенхэма» был назначен пенальти за игру рукой колумбийского защитника Давинсона Санчеса, пытавшегося прервать передачу сенегальского нападающего Садио Мане.

    Одиннадцатиметровый реализовал египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис оказался бессилен.

    Победную точку мерсисайдцы поставили на 87-й минуте. Не смогли лондонцы выбить мяч подальше от своих ворот после стандарта от угла поля, отскок мяча получился на левый край штрафной «Тоттенхэма», откуда Дивок Ориги пробил точно в дальний угол ворот.

    Мерсисайдцы стали обладателями этого трофея в шестой раз (с учетом Кубка европейских чемпионов). Они становились победителями ЛЧ в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 годах.

    «Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию», у которых по пять побед. Лидером является «Реал» — мадридцы выигрывали Лигу чемпионов 13 раз.

    Лига чемпионов-2018/19. Финал
    «Тоттенхэм» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2 (0:1)
    Голы: Салах, 2 — с пенальти (0:1). Ориги, 87 (0:2)«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Алли (Льоренте, 81), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90)
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