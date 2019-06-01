«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19, одержав в финальном матче победу над лондонскимсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. В ворота «Тоттенхэма» был назначен пенальти за игру рукой колумбийского защитника Давинсона Санчеса, пытавшегося прервать передачу сенегальского нападающего Садио Мане.

Одиннадцатиметровый реализовал египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис оказался бессилен.

Победную точку мерсисайдцы поставили на 87-й минуте. Не смогли лондонцы выбить мяч подальше от своих ворот после стандарта от угла поля, отскок мяча получился на левый край штрафной «Тоттенхэма», откуда Дивок Ориги пробил точно в дальний угол ворот.

Мерсисайдцы стали обладателями этого трофея в шестой раз (с учетом Кубка европейских чемпионов). Они становились победителями ЛЧ в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 годах.

«Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию», у которых по пять побед. Лидером является «Реал» — мадридцы выигрывали Лигу чемпионов 13 раз.