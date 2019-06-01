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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Фирмино и Кейн выйдут в стартовых составах

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Ливерпуль Тоттенхэм Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Тренерский штаб «Ливерпуля» объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

    Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомез, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шачири, Ориги, Брюстер, Келлехер.

    «Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс, Кейн, Сиссоко, Алли, Эриксен.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Тоттенхэма» — 4.35, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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