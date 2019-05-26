«Локомотив» — «Уфа»: счет матча — 1:0, обзор гола

Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш, который на 39-й минуте отличился прямым ударом со штрафного.
На 51-й минуте Фернандеш мог сделать дубль, но не реализовал пенальти.
«Локомотив» набрал 56 очков, сохранил второе место в таблице РПЛ, стал серебряным призером и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
У «Уфы» осталось 26 очков и четырнадцатое место, команду ждут стыковые матчи за право остаться в РПЛ.
РПЛ. 30-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)
Гол: Фернандеш, 39Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 (вратарь)«Локомотив»: Гильерме, Идову, Чорлука, Кверквелия (Тарасов, 17. Кварацхелия, 29), Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов (Магкеев, 90+1)«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Карп (Тилль, 62), Салатич, Круговой (Алиев, 58), Кротов, Пауревич, Бизяк (Игбун, 58)Предупреждения: Идову, 54. Игбун, 77