«Болонья» — «Наполи»: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Дублем в составе красно-синих отметился нападающий Федерико Сантандер.
«Наполи» с 79 очками остался на 2-м месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 44 баллами располагается на 10-й строчке.
Серия А. 38-й тур
«Болонья» — «Наполи» — 3:2 (2:0)
Голы: Сантандер, 43 (1:0). Джемаили, 45 (2:0). Гулям, 57 (2:1). Мертенс, 77 (2:2). Сантандер, 88 (3:2)«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Сванберг, 83), Сориано (Дестро, 83), Пульгар, Паласио (Крейчи, 86), Сантандер, Орсолини«Наполи»: Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Гулям, Луперто, Зелиньски, Руис, Инсинье (Мертенс, 63), Юнес (Гаэтано, 84), Верди (Кальехон, 64), МиликПредупреждение: Зелиньски, 79