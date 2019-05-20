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    «Рубин» разошелся миром с «Анжи»

    «Рубин» — «Анжи»: счет матча 0:0

    РПЛ Футбол России Рубин Анжи Календарь РПЛ
    Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» (0:0) в матче 29-го тура премьер-лиги.

    «Рубин»
    «Рубин»

    Клуб из Махачкалинцы набрал 21 очко и обошел «Енисей», поднявшись на 15-е место таблицы РПЛ. «Рубин» с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

    РПЛ. 29-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0
    «Рубин» (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 62), Полоз (Акбашев, 69)«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Закиров, Ондуа, Иванченко (Гайдаров, 90+4), Долгов, Агаларов (Понсе, 68)Предупреждения: Калошин, 84. Уремович, 90+4
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