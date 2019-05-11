Юрченко: Почему вылетел «Енисей», лучше спрашивать у тренерского штаба

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал вылет команды из премьер-лиги.

В матче 28-го тура красноярцы уступили «Краснодару» (0:4) и лишились шансов сохранить место в элите в дебютный сезон.

«Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать.

Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела.

Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо.

С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать», — цитирует ТАСС Юрченко. 0